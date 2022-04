André Manoukian Quintet & Les Balkanes Arles, 13 juillet 2022, Arles.

En quintet jazz et entouré d’un chœur de polyphonies bulgares, le compositeur et pianiste dresse une nouvelle Carte du Tendre entre Orient, Balkans, jazz et duende laissant son piano voguer vers l’Arménie de ses ancêtres. Une échappée belle et sensuelle !

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/andre-manoukian-quintet-&-les-balkanes-8401

