ANDRE MANOUKIAN Les voix du levant(5tet+Balkanes) LE ZÉPHYR. 2023-02-09 à 20:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Le Zéphyr (R-2021-014201) en accord avec Enzo Productions présente : ce spectacle . Auteur-compositeur et musicien d’origine arménienne, pianiste de formation, spécialisé dans le jazz, André Manoukian a collaboré avec les plus grands de la scène musicale internationale. Homme de radio et de télévision, il n’a de cesse de faire partager sa passion pour la musique. Cette fois André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par lesBalkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son 5tet.La magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré.La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle part ailleurs qu’enOrient, n’est aussi perceptible.N° téléphone accès PMR : 03 76 01 02 00

LE ZÉPHYR HEM Rue du Tilleul Nord

N° téléphone accès PMR : 03 76 01 02 00

