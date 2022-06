André Manoukian : Les notes qui s’aiment – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 12 octobre 2022, Carquefou.

2022-10-12

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non 31 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Conférence pianotée. Un parcours érudit, semé de rires et de passion, sur les routes de la musique.Pianiste de talent, inoubliable juré de La Nouvelle Star, chroniqueur sur France Inter, pédagogue doté d’un grand sens de l’humour, André Manoukian nous livre ici une « conférence pianotée » qui lui ressemble.De sa voix suave et posée, seul au piano, le mélomane remonte le temps pour nous conter l’histoire de la musique, de l’antiquité au début du jazz. À travers de multiples anecdotes, il dévoile les secrets des grands compositeurs et la manière d’exprimer ses sentiments en musique. Si le petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin, donnant au passage la plus belle définition de la musique, André Manoukian nous apprend que l’inspiration suprême, c’est… un bon chagrin d’amour ! Tour à tour historien de la musique et narrateur de sa propre vie, il nous livre son parcours professionnel et amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes… Des digressions pleines d’autodérision et une mise à nu savoureuse, ponctuées de mélodies émouvantes.À la fin de ce one-man-show intelligent et drôle, nul doute que vous ressortirez avec une foule d’anecdotes parfaites pour briller en soirée et épater vos convives Durée : 1h30 Tout public à partir de 12 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr