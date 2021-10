ANDRE MANOUKIAN & LES BALKANES Grand Théâtre des Cordeliers, 20 janvier 2022, Albi.

ANDRE MANOUKIAN & LES BALKANES

Grand Théâtre des Cordeliers, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

**Parrain de la première édition d’Albi Jazz Festival en 2020, André Manoukian nous fait l’immense plaisir d’être parmi nous pour cette troisième édition.** Auteur-compositeur et musicien d’origine arménienne, pianiste de formation, spécialisé dans le jazz, André Manoukian a collaboré avec les plus grands de la scène musicale internationale. Homme de radio et de télévision, il n’a de cesse de faire partager sa passion pour la musique. À Albi, c’est en compagnie des Balkanes qu’André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, avec les quatre musiciennes et chanteuses qui ont mêlé leurs voix bulgares au duduk arménien, aux tablas indiens et au jazz atmosphérique de son quartet. Une soirée jazz inédite aux accents orientaux, virtuose et généreuse, à l’image d’André Manoukian. **Distribution** Piano André Manoukian / Voix Audrey Kessedjian / Violoncelle Guillaume Latil / Saxophones Hervé Gourdikian / Duduk Rostom Kachikian / Tabla Mosin Kawa / Batterie Pierre Alain Tocanier LES BALKANES Soprano Milena Jeliazkova, Martine Sarazin / Baryton Milena Roudeva / Mezzo Anne Maugard

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

Jazz

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:00:00