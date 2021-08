Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Drôme, Livron-sur-Drôme André Manoukian – Le Chant du Périnée Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

André Manoukian – Le Chant du Périnée 2021-09-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-24 23:00:00 23:00:00 90 avenue Joseph Combier 67bis Rue de Marseille

Livron-sur-Drôme Drôme Livron-sur-Drôme EUR 26.5 28 Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans l'histoire de la musique. Tachant de percer le mystère de la voix, il nous emmène des Égyptiens de l'Antiquité aux divas du jazz en passant par les castrats de la Renaissance.

Catégories d'évènement: Drôme, Livron-sur-Drôme