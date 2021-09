Maubeuge Parcours dans la Ville Maubeuge, Nord André Lurçat : visites guidées de l’Office de Tourisme Sambre-Avesnois Parcours dans la Ville Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Lucille et Mélanie vous emmèneront pour une visite guidée du centre-ville puis vous accompagneront jusqu’à l’exposition “André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une reconstruction (1945-1958)” à la salle Sthrau. Vous terminerez par un atelier créatif à partir de votre ville idéale à la Maison Levecq (Place de Wattignies). Départ à la Porte de Mons, Place Vauban.

Sur réservation

Redécouvrez le patrimoine de la reconstruction ! Parcours dans la Ville Maubeuge

