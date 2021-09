Maubeuge Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge, Nord André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une reconstruction (1945-1958) Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

André Lurçat a marqué durablement Maubeuge de son empreinte. A travers des photos d’archives ou des photos plus récentes ainsi que des plans d’époques, venez découvrir ce patrimoine architectural remarquable qui dessine encore aujourd’hui le centre-ville de la cité du clair de lune.

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Exposition proposée par l’association Les Amis de Lurçat et de l’Architecture moderne (LALAM) en partenariat avec l’association Idem+Arts Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge Nord

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

