André Le Magnifique THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL, 1 avril 2023, LYON.

André Le Magnifique THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 19:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Un couple de villageois de Vigoulet, bourgade du sud-ouest de la France, tente de sauver le petit théâtre municipal, aujourd’hui promis à la destruction, en donnant un spectacle amateur, racontant l’histoire du village. Janine et Alexis, ancien maire de la commune et auteur de la pièce, sont aidés par Norbert, brave garçon qui leur sert de factotum, et André, jardinier municipal, solitaire et dévot qui assure les rôles de souffleur et gardien du théâtre. Afin d’attirer un public nombreux, ils ont engagé un acteur professionnel de relative notoriété, Jean-Pascal Faix, enthousiasmé par cette expérience très » terroir « . Il interprétera le rôle capital du chevalier Saint-Germaine, fondateur de Vigoulet… Comédiens : Anne Tréhand, Sylvain Quesada, Stéphane Perrichon en alternance avec Zobert Houmeur, Wesley Leggieri et Alexis Bringuier. Mise en scène : Zobert Houmeur Musique : Guillaume Jacquet André Le Magnifique

THEATRE LA MAISON DE GUIGNOL LYON 2 MONTEE DU GOURGUILLON Rhône

