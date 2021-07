André Kertész, Marcher dans l’image Lannion, 31 août 2021-31 août 2021, Lannion.

André Kertész, Marcher dans l’image 2021-08-31 – 2021-09-11 L’Imagerie 19 rue Jean Savidan

Lannion Côtes d’Armor

La présentation de cette exposition d’André Kertész (1894-1985), l’un des photographes les plus populaires du XXe siècle, marque des retrouvailles avec ce grand artiste puisque L’Imagerie lui avait consacré, il y a plus de vingt ans, une rétrospective – du 16 octobre au 4 décembre 1999.

Plus qu’une exposition patrimoniale, il s’agit cette fois d’un regard original porté sur des images inédites : le commissaire, Cédric de Veigy, a ainsi plongé dans les négatifs originaux de Kertész réalisés à Paris avec son Leica entre 1930 et 1936, afin d’observer et de révéler les mécanismes de création à l’œuvre chez le photographe.

André Kertész, Marcher dans l’image a été coproduite par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et la Maison de la Photographie Robert Doisneau, équipement de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, avec la collaboration de Stimultania – Strasbourg, L’Imagerie – Lannion, l’Hôtel Fontfreyde – Clermont-Ferrand et le Musée de la Photographie – Charleroi.

contact@galerie-imagerie.fr +33 2 96 46 57 25 http://galerie-imagerie.fr/

La présentation de cette exposition d’André Kertész (1894-1985), l’un des photographes les plus populaires du XXe siècle, marque des retrouvailles avec ce grand artiste puisque L’Imagerie lui avait consacré, il y a plus de vingt ans, une rétrospective – du 16 octobre au 4 décembre 1999.

Plus qu’une exposition patrimoniale, il s’agit cette fois d’un regard original porté sur des images inédites : le commissaire, Cédric de Veigy, a ainsi plongé dans les négatifs originaux de Kertész réalisés à Paris avec son Leica entre 1930 et 1936, afin d’observer et de révéler les mécanismes de création à l’œuvre chez le photographe.

André Kertész, Marcher dans l’image a été coproduite par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et la Maison de la Photographie Robert Doisneau, équipement de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, avec la collaboration de Stimultania – Strasbourg, L’Imagerie – Lannion, l’Hôtel Fontfreyde – Clermont-Ferrand et le Musée de la Photographie – Charleroi.

dernière mise à jour : 2021-06-07 par