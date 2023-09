André Hodeir : un compositeur de jazz à l’écran Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Explorez les liens entre jazz et cinéma à travers une série de conférences proposées par le département Jazz du CRR de Paris à la Médiathèque musicale de Paris ! Pierre Fargeton ouvre

cette nouvelle saison par une soirée consacrée à André Hodeir.

André

Hodeir (1921-2011) est surtout connu dans le jazz en France comme un critique.

Son livre Hommes et problèmes du jazz, paru en 1954, marque en effet un

tournant dans le discours sur le jazz, notamment en raison de ses parti-pris

pour le « jazz moderne » d’alors (be-bop, cool et west-coast jazz).

Mais Hodeir était aussi et surtout un arrangeur et un compositeur, qui pendant

deux décennies (1954-1974) a défendu la possibilité d’un jazz d’écriture

absolument singulier, notamment avec le Jazz Groupe de Paris. Or à côté de son

répertoire jazzistique, Hodeir a également poursuivi une importante carrière de

compositeur de musiques de films, avec à son actif une quarantaine de

courts-métrages (souvent co-signés avec le guitariste Henri Crolla), et une

vingtaine de longs-métrages, dont beaucoup de documentaires.

Cette

production pour l’écran, méconnue, communique de façon originale avec son œuvre

de jazz, soit qu’elle la complémente par un style plus populaire ou par un

instrumentarium élargi, soit qu’elle la préfigure, à la façon d’esquisses ou

d’expérimentations préparatoires, en même temps qu’elle s’efforce parfois de

découvrir de nouveaux rapports expressifs entre musique et image.

Pierre Fargeton est maître de

conférences HDR en musicologie à l’Université Jean-Monnet (St-Étienne).

Chercheur à l’IHRIM (UMR 5317), il a publié l’ouvrage André Hodeir : le

jazz et son double (Symétrie, 2017), récompensé par le Prix du Livre

de jazz 2017 de l’Académie du jazz, ainsi qu’une somme consacrée au critique de

jazz Hugues Panassié, Mi-figue, mi-raisin (correspondances Hugues

Panassié – André Hodeir), suivi de Exégèse d’un théologien du jazz

(la pensée d’Hugues Panassié dans son temps), Outre Mesure, 2020. Il est

aussi l’auteur de Boppin’ with Django (Delatour, 2021) et de

deux ouvrages collectifs chez Hermann (Écoute multiple, écoute des multiples,

2019 ; Une musicologie entre textes et arts : hommages à Béatrice

Ramaut-Chevassus et Alban Ramaut, 2021). Il a récemment co-dirigé avec

Vincent Cotro À l’invisible nulle n’est tenue. Questions de genre et

place des femmes dans le jazz (PuFR, Tours, 2023), et avec Yannick

Séité Quand les musiciens de jazz (s’)écrivent (Hermann,

2023).

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

DR André Hodeir