Conférence Musicale dans le cadre de “Arts de l’Islam] André GABRIEL, galoubet-tambourin La passion au service de la sauvegarde du patrimoine musical instrumental et culturel de Provence et du monde. Musicien et musicologue de grand talent, André Gabriel a réuni les plus rares et les plus surprenants instruments que les hommes ont inventés et fabriqués pour créer la musique. Sa collection privée, la plus importante d’Europe, invite à un voyage unique au cœur de l’aventure humaine. André Gabriel vous fera partager sa passion, sensibilisera à des sonorités méconnues, à des instruments surprenants. Infos Vendredi 28 janvier 2022 • 18h15 MARSEILLE • BMVR Bonneveine André GABRIEL est une production Arts et Musiques en Provence

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T18:15:00 2022-01-28T19:30:00