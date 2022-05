André Even, Visite accompagnée au musée de Pont-Aven Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Quimperlé Visite accompagnée au Musée de Pont-Aven, pour mieux comprendre les influences et le milieu artistique dans lequel Even a évolué.

Sur réservation auprès de la chapelle des Ursulines avant le 08/06/2022. culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 28 44 Visite accompagnée au Musée de Pont-Aven, pour mieux comprendre les influences et le milieu artistique dans lequel Even a évolué.

