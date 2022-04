André Dimanche Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

André Dimanche Marseille 6e Arrondissement, 25 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement. André Dimanche Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement

2022-04-25 – 2022-05-09 Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône (…)

ton instant est un geste

où le temps est pris de vitesse

mais tu laisses rêver la surface

à quoi bon la clore sur elle-même

toute chair rayonne

et alentour

s’aère





l’œil nous porte hors de nous

il casse en deux

voir c’est s’absenter puis

revenir

en se laissant devant

soi



la vue ne va pas vers le monde

elle en revient





Bernard NOEL

« la vue qui revient »

Lettre à André Dimanche

(lettre verticale XVI) Exposition des oeuvres d’André Dimanche https://www.galeriedutableau.org/ (…)

ton instant est un geste

où le temps est pris de vitesse

mais tu laisses rêver la surface

à quoi bon la clore sur elle-même

toute chair rayonne

et alentour

s’aère





l’œil nous porte hors de nous

il casse en deux

voir c’est s’absenter puis

revenir

en se laissant devant

soi



la vue ne va pas vers le monde

elle en revient





Bernard NOEL

« la vue qui revient »

Lettre à André Dimanche

(lettre verticale XVI) Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

André Dimanche Marseille 6e Arrondissement 2022-04-25 was last modified: by André Dimanche Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 25 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône