Aude L’exposition présentée par le Centre Joë Bousquet et son Temps permet de relier aussi deux espaces consacrés à l’écriture et aux arts : Le Grenier des Cahiers du Sud à Marseille, où l’éditeur André Dimanche concevait ses éditions, et la Maison de Joë Bousquet qui accueillait en son Temps Jean Ballard, Gabriel Bertin, l’équipe des Cahiers… sans oublier bien sûr les correspondances avec plusieurs d’entre eux dont André Gaillard, Toursky, Jean Tortel…

André Dimanche ne se contente pas d'accepter un texte et un artiste, il suit pas à pas la réalisation du livre, de la maquette à la reproduction des images. Si l'éditeur est touché par le mot juste, il est encore plus sensible à la fidélité de l'image. Mais André Dimanche a une double corde à son arc. Et c'est celle-ci qui nous retient aujourd'hui. L'homme n'est pas seulement éditeur, il est aussi photographe. Il met dans cette activité la même exigence et le même enthousiasme qui ont été les siens pour découvrir un auteur et réaliser un livre.

