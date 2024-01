Andre Ceccarelli : « Porgy & Bess » au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

Imaginez un équilibre parfait entre batterie, contrebasse et piano ou Fender Rhodes. Imaginez les plus jolies mélodies de Gerswhin réinventées, retravaillées avec des arrangements complètement nouveaux, des sonorités pures et lumineuses, des accords sublimes, une rythmique entraînante…

« Porgy and Bess » a été immortalisée par d’illustres artistes. On peut retenir les versions d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, celle de Miles Davis et Gil Evans, celle de Joe Henderson auteur des arrangements du thème « Oh Bess, Oh where‘s My Bess » repris dans ce disque. C’est donc une gageure de s’attaquer une nouvelle fois à Porgy and Bess car il faut éviter l‘écueil des clichés, s’affranchir des poncifs, risquer l’audace pour emprunter des chemins encore inexplorés. Cela peut également inviter à la question suivante : « une œuvre classique a-t-elle fini de dire ce qu’elle a à dire ? » à laquelle le batteur André Ceccarelli, le pianiste Pierre-Alain Goualch et le contrebassiste Diego Imbert répondent en apportant brillamment la preuve que tout n’a effectivement pas encore été dit.

