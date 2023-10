Expo Découverte « l’Histoire des Dinosaures » à Andouillé (LAVAL) Salle des Fêtes Andouillé Andouillé, 4 novembre 2023 10:00, Andouillé.

Expo Découverte « l’Histoire des Dinosaures » à Andouillé (LAVAL) Salle des Fêtes Andouillé Andouillé 4 et 5 novembre

Pour tous les passionnés de T-Rex, Vélociraptor, Spinosaure, EXPO DECOUVERTE vous propose une exposition UNIQUE en France.

Un véritable voyage pédagogique et ludique à la découverte des géants qui ont marqué l’histoire…

Présence Unique en France du Mosasaurus

ANDOUILLE : Salle des Fêtes – Rue Emmanuel Dufourd, 53240 Andouillé

Ouvert de de 10h à 12h et de 14h à 18h

TAILLE XXL

ENTRÉE A PRENDRE SUR PLACE

➡️ 10€ à partir de 3 ans / Gratuit – 3 ans

Pour tout renseignement : www.expo-decouverte.com

ou au 07 66 06 17 15

PAIEMENT PAR CHÈQUE ET ESPÈCES UNIQUEMENT

Salle des Fêtes Andouillé Rue Emmanuel Dufourd Andouillé 53240 Mayenne