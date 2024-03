Andoll + Transe-òc vinil mix Le Dada Toulouse, vendredi 22 mars 2024.

Andoll + Transe-òc vinil mix Soirée electro-trad au DAda Vendredi 22 mars, 21h00 Le Dada 3€ / 5€ / 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Andoll :

Seul sur scène, Andoll fusionne la vielle à roue avec l’électro-beat du XXI° siècle pour créer une transe médiévale électro unique. Un voyage envoûtant et singulier dans un univers festif et pagan, provoquant danses et rondes ancestrales .

Transe-òc vinil mix :

MrBrun et La Mascanha vous font voyager à travers le foisonnement de la production de vinyles occitans, particulièrement prolifique dans les années 70 et 80 mais aussi plus récemment, pour un mix planant et ludique.

Organisé par l’IEO 31, Varalh Prod et le DAda

Le Dada 27 avenue honoré de serres Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contacte@ieo31.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ieo31.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 11 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/ieo31 »}]

électro trad

Romain Brunel / IEO 31