Bal, jeux et ambiance guinguette ! Les ateliers de la Seigneurie, Centre d’Interprétation du Patrimoine, 14 mai 2022 18:00, Andlau. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Dans un décor de guinguette, venez danser au son de l’accordéon et autres instruments traditionnels pour une soirée festives dans l’esprit des années folles avec le duo Ribambal ! Un duo dont la musique, telle de la dentelle de papier, est peaufinée et découpée à quatre mains.

Une ribambelle de morceaux – mélopées balkaniques, valses musettes à la française, jigs irlandaises, danses suédoises et compositions originales – s’enchaînent pour ravir les oreilles des auditeurs. Les ateliers de la Seigneurie, Centre d’Interprétation du Patrimoine Place de la Mairie, 67140 ANDLAU 67140 Andlau Bas-Rhin

03 88 08 65 24 http://www.lesateliersdelaseigneurie.fr Poussez la porte de cette bâtisse Renaissance, édifiée en 1582 par les seigneurs d'Andlau… Vous entrez dans les coulisses d'un territoire. Notre exposition permanente vous donne les clefs pour comprendre le patrimoine de toute une région : ses villages comme des décors de cinéma – son architecture civile, fortifiée, religieuse – sa viticulture… Place belle aux métiers, aux artisans et figures historiques locales : vous découvrez comment l'activité des hommes sur les matériaux qui les entourent – terre, bois, pierre – a façonné nos paysages d'Alsace et de l'autre rive du Rhin. Sur 700 m², le parcours est interactif et sensoriel. Ici, pour découvrir, on touche les matériaux, on reconstruit les maisons à pans-de-bois, on reproduit les gestes du maître-verrier et du tailleur de pierre, on suit le chantier de construction d'un château fort… Une exploration active qui changera votre regard, fortement recommandée pour mieux apprécier vos balades aux alentours !

