Spectacle tout petits : Cache Caché Place de la Mairie, 16 avril 2023, Andlau.

Valse des émotions qui nous fait balancer avec poésie, entre l’inquiétude, le questionnement et la joie..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 16:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



A waltz of emotions that makes us sway with poetry, between worry, questioning and joy.

Un vals de emociones que nos hace oscilar poéticamente entre la ansiedad, el interrogante y la alegría.

Ein Walzer der Emotionen, der uns poetisch zwischen Besorgnis, Fragen und Freude hin und her schwingen lässt.

