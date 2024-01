Atelier ado-adulte : Dessin à la manière de… Andlau, dimanche 17 mars 2024.

Atelier ado-adulte : Dessin à la manière de… Andlau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

Testez différentes techniques de dessin et de mise en couleur

Dessin à la manière de… : Atelier ado & adulte

Chaque artiste, dans l’histoire, a développé un style qui lui est propre…. sa touche ! Un tableau de Van Gogh, Munch, Cézanne ou Miro se reconnaît entre mille !

Au cours de cet atelier, l’artiste plasticien Jean-Martin Vincent, titulaire d’un diplôme national d’Art, vous propose de revisiter les tableaux, photographies et oeuvres de l’exposition De l’ombre à la lumière, portraits de femmes et d’hommes du Pays de Barr, avec les styles et les touches de peintres célèbres. Vous utiliserez des techniques de dessin et de mise en couleur abordable par tous (aquarelle, dessin, fusain…) Une belle occasion de découvrir l’exposition, de s’initier à l’histoire de l’art et de développer sa créativité.

EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est contact@laseigneurie.alsace



L’événement Atelier ado-adulte : Dessin à la manière de… Andlau a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme du pays de Barr