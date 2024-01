Dégustation à l’aveugle Accords vins et fromages Andlau, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 19:00:00

Convivialité et gourmandise sans prise de tête !

Venez partager un moment de convivialité pour terminer la semaine en beauté lors d’une pause savoureuse !

Le vin et le fromage, un grand classique, non ?

Les accords entre vins et fromages offrent des émotions spectaculaires d’autant plus si vous venez accompagner avec votre partenaire où un proche !

Venez vivre une belle expérience dans un cadre magnifique !

Que diriez-vous d’un atelier autour d’une dégustation vin & fromage pour découvrir mes accords ?

En groupe, en duo ou en solo… Je vous attends à la Seigneurie d’Andlau le samedi 17 février à ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pour une soirée œnologique sur le thème vin & fromage.

Alors, curieux ? Ne tardez pas à vous inscrire !!

Les places sont limitées – inscriptions obligatoires avant le 15 février 2024

Réservations & Infos :

SAMEDI 17 février 2024 À 19 :00

La Seigneurie 67140 Andlau

06.76.58.89.47

info@unlieudansunverre.fr

Place de la Mairie

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est info@unlieudansunverre.fr



