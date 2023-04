Fêtes d’Andiran 4 place Louis Negroni Andiran Catégories d’évènement: Andiran

Lot-et-Garonne

Fêtes d’Andiran 4 place Louis Negroni, 1 septembre 2023, Andiran. Vendredi : concours de belote.

Samedi : repas poule au pot..

4 place Louis Negroni Salle d’animation

Andiran 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Friday : belote contest.

Saturday: meal « poule au pot ». Viernes: concurso de belote.

Sábado: pastel de pollo. Freitag: Belote-Wettbewerb.

Samstag: Essen « Poule au pot » (Huhn im Topf). Mise à jour le 2023-04-20 par OT de l’Albret

