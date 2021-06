Andes Tradition Urbaine Maison de Mai, 20 juin 2021-20 juin 2021, Paris.

Andes Tradition Urbaine

Maison de Mai, le dimanche 20 juin à 19:00

Musique des Andes, Tradition Urbaine ———————————— ### Dans les Andes, (Boilivie, Pérou, Equateur…), la musique, faite de mélanges, de croisements et de syncrétismes. **Sur les hauts plateaux, les mélodies sont marquées par le son des flûtes, du charango et des percussions, tandis que dans les plaines chaudes, la guitare occidentale, l’accordéon, violons et percussions font danser la foule sur des rythmes vifs et joyeux.** Un orchestre de 8 musiciens avec flûtes, guitare, charango, mandoline, Accordéon, concertina, percussions et chants, va vous présenter un répertoire varié et festif. ### Concert en plein air animé par Pukawara – Alaya & Artistes Invités

Fête de la musique 2021

Maison de Mai 27, rue de Chabrol 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris



