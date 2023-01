Andernos Urban Session Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Andernos Urban Session Andernos-les-Bains, 8 juillet 2023, Andernos-les-Bains . Andernos Urban Session Skate-Park et City Stade Andernos-les-Bains Gironde

2023-07-08 – 2023-07-09 Andernos-les-Bains

Gironde Retrouvez l’évènement annuel « Andernos Urban Session » autour du Skate Park.

Une manifestation dédiée aux plus jeunes et à leurs familles qui fait la part belle aux sports urbains et au street art!

Le programme sera communiqué ultérieurement. Retrouvez l’évènement annuel « Andernos Urban Session » autour du Skate Park.

Une manifestation dédiée aux plus jeunes et à leurs familles qui fait la part belle aux sports urbains et au street art!

Le programme sera communiqué ultérieurement. +33 5 56 82 02 95 Andernos Urban Session Andernos Tourisme

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Skate-Park et City Stade Andernos-les-Bains Gironde Ville Andernos-les-Bains lieuville Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Andernos Urban Session Andernos-les-Bains 2023-07-08 was last modified: by Andernos Urban Session Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 8 juillet 2023 Andernos-les-Bains Gironde Skate-Park et City Stade Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde