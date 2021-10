Andernos Urban Session Andernos-les-Bains, 6 novembre 2021, Andernos-les-Bains.

Andernos Urban Session 2021-11-06 10:00:00 – 2021-11-06

Andernos-les-Bains Gironde Andernos-les-Bains

Retrouvez l’évènement annuel “Andernos Urban Session” autour du Skate Park et du City Park. Au programme :

– concerts

– slackline

– cirque

– Hip-Hop et plein d’autre animations pour petits et grands.

+33 5 56 82 02 95

©Andernos Urban Session

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Andernos-les-Bains