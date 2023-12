Soirée et feu d’artifice Andernos-les-Bains, 15 août 2024 21:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le 15 août s’annonce festif chez nous avec le feu d’artifice !

Concert sur l’esplanade de la Jetée..

2024-08-15 fin : 2024-08-15 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a great fireworks display from the Andernos-les-Bains jetty!

Dance and DJ evening at 9:30 pm, fireworks at 10:45 pm and resumption of the evening at 11:00 pm!

¡Los fuegos artificiales se dispararán en el muelle a las 10:45 p.m.! ¡Chispas y muchas estrellas iluminarán el cielo de Andernos! y ven a bailar a la Place de la Jetée!

Das Feuerwerk wird um 22.45 Uhr am Pier abgefeuert! Funken und viele Sterne werden den Himmel von Andernos erleuchten! und tanzen Sie auf dem Place de la Jetée!

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains