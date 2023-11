Noël, nouveau une piste de luge! Andernos-les-Bains, 1 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Andernos fête Noël !

Nouveau au programme, une piste de luge pendant toutes les vacances sur l’Esplanade du Broustic devant l’Office de Tourisme !

Activité de glisse à sensation sur des bouées pour les petits comme pour les grands !

De 14h à 18h tous les jours. Les 24 et 31 décembre de 14h à 17h30.

Fermée le 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs : 5 euros les 10 descentes.

Billetterie à l’Office de tourisme.

Découvrez aussi une exposition de dessins réalisés par les enfants du Centre de Loisirs 6/12 ans et la vente de produits gourmands proposée par l’ASPTT, Andernos Sport et Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch..

2023-12-23 fin : 2024-01-07 . EUR.

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Andernos celebrates Christmas!

New on the programme: a toboggan run for all the vacations on the Esplanade du Broustic in front of the Tourist Office!

A sensational sliding activity on buoys for young and old alike!

From 2pm to 6pm every day. December 24 and 31, 2pm to 5:30pm.

Closed on December 25 and January 1.

Prices: 5 euros for 10 runs.

Tickets available from the Tourist Office.

There will also be an exhibition of drawings by children from the Centre de Loisirs 6/12 ans, and a sale of gourmet products by the ASPTT, Andernos Sport and Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch.

¡Andernos celebra la Navidad!

Novedad en el programa: ¡una pista de trineo para todas las fiestas en la explanada del Broustic, frente a la Oficina de Turismo!

Una sensacional actividad de deslizamiento sobre boyas para grandes y pequeños

De 14:00 a 18:00 todos los días. Los días 24 y 31 de diciembre, de 14.00 a 17.30 h.

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Precios: 5 euros por 10 descensos.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

También habrá una exposición de dibujos de los niños del Centro de Ocio de 6/12 años y una venta de productos gastronómicos a cargo de la ASPTT, Andernos Sport y Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch.

Andernos feiert Weihnachten!

Neu im Programm ist eine Rodelbahn während der gesamten Ferien auf der Esplanade du Broustic vor dem Office de Tourisme!

Sensationelle Rutschpartie auf Reifen für Groß und Klein!

Von 14 bis 18 Uhr jeden Tag. Am 24. und 31. Dezember von 14:00 bis 17:30 Uhr.

Am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Preise: 5 Euro für 10 Abfahrten.

Kartenverkauf im Tourismusbüro.

Entdecken Sie auch eine Ausstellung von Zeichnungen der Kinder des Centre de Loisirs 6/12 ans und den Verkauf von Feinschmeckerprodukten, der von der ASPTT, Andernos Sport und Les Amis du Jumelage Andernos/Nussloch angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Andernos-les-Bains