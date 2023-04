Cabanes en Fête Port ostréicole, 2 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Le premier samedi du mois de décembre, les 45 cabanes du port ostréicole d’Andernos-les-Bains, proposent des dégustations d’huîtres, de vin blanc de l’Entre-2-Mers et de tapas, et vous accueillent en présence d’un ostréiculteur ou d’un pêcheur, d’un viticulteur et d’un restaurateur.

Déambulations, bandas, chants marins, expositions d’artistes locaux, défilé de gréements anciens, feu d’artifice… sont également au programme de cette journée.

Pass à réserver sur la billetterie en ligne..

2023-12-02

Port ostréicole

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The first Saturday of December you can, with the oyster farmer, fisherman, winegrower and restaurant of the 45 hut of the Oyster Port (Port Ostréicole) of Andernos-les-Bains, participate in tastings of oysters, white wine of the Entre-2-Mers and tapas.

If you walk through the port you will find bands, sea songs, exhibition of our local artists work, parade of ancient rigging, fireworks…

Free access, Port Ostréicole from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.

El primer sábado de diciembre, las 45 cabañas del puerto de las ostras d’Andernos-les-Bains conglomeradas/integradas por un ostricultor o pescador, un viticultor y un restaurador, ofrecen degustaciones de ostras, vino blanco y tapas.

Deambulación, bandas, canciones de mar, exposiciones de artistas locales, desfile de aparejos viejos, fuegos artificiales … también están en el orden del día de este día.

Am ersten Samstag im Dezember, finden Sie in die 45 Hütten des Austern-Hafens von Andernos-les-Bains Austernzüchter oder Fischer, Winzer oder Restaurants die Ihnen Verkostungen von Austern, Weißwein vom Entre-2-Mers und Tapas anbieten.

Dort werden Sie beim spazieren auch Fanfaren Bandas, Seelieder, eine Austellung lokaler Künstler, eine Parade von alte Takelagen und ein Feuerwerk finden.

Freier Zugang – Austernhafen von 10h bis 20h

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Andernos-les-Bains