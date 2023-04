Salon des créateurs Esplanade du Broustic, 11 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Des artisans créateurs avec des ateliers de tapisserie et de broderie et l’artiste Galla, ainsi que de nombreuses créations coutures et boutis., organisé par Ander’autour du fil..

2023-11-11 à ; fin : 2023-11-12 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Creative craftsmen with tapestry and embroidery workshops and the artist Galla, as well as many sewing and boutis creations, organized by Ander’autour du fil.

Artesanos creativos con talleres de tapicería y bordado y la artista Galla, así como numerosas creaciones de costura y boutis, organizadas por Ander’autour du fil.

Kreative Kunsthandwerker mit Tapisserie- und Stickerei-Workshops und der Künstlerin Galla, sowie zahlreiche Näh- und Boutis-Kreationen., organisiert von Ander’autour du fil.

