Mois de la petite enfance « drôles par-ci, drôles par-là » Andernos-les-Bains, 4 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Le mois de la Petite Enfance, des animations entre parents, enfants, professionnels !

Faire rayonner toujours plus intensément les enjeux de la petite enfance.

Un moment empreint d’humanité, de partage et d’émotion souvent.

Organisé par le service ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) et la Médiathèque..

2023-11-04 fin : 2023-11-25 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le mois de la Petite Enfance, events for parents, children and professionals!

To make the challenges of early childhood shine ever more brightly.

A time of humanity, sharing and emotion.

Organized by ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) and the Médiathèque.

Le mois de la Petite Enfance, ¡actos para padres, niños y profesionales!

Queremos dar visibilidad a los problemas de la primera infancia.

Es tiempo de humanidad, de compartir y de emoción.

Organizado por la ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) y la Médiathèque.

Der Monat der frühen Kindheit, Animationen zwischen Eltern, Kindern und Fachkräften!

Die Herausforderungen der frühen Kindheit sollen immer stärker zum Ausdruck gebracht werden.

Ein Moment, der von Menschlichkeit, Austausch und oft auch von Emotionen geprägt ist.

Organisiert von der Abteilung ASEJ (Affaires Scolaires Enfance et Jeunesse) und der Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Andernos-les-Bains