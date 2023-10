Concours de la plus belle Moustache dans le cadre de Novembre bleu Andernos-les-Bains, 1 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Organisé par le Conseil Citoyen Jeunes (CCJ) dans le cadre de Novembre bleu, campagne de

prévention du cancer de la prostate. Participation sur FB ou Instagram.

Infos Local Jeunes..

2023-11-01 fin : 2023-11-30 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Conseil Citoyen Jeunes (CCJ) as part of the Blue November prostate cancer prevention campaign

prostate cancer prevention campaign. Participation on FB or Instagram.

Local Jeunes info.

Organizado por el Conseil Citoyen Jeunes (CCJ) en el marco de la campaña de prevención del cáncer de próstata Noviembre Azul

campaña de prevención del cáncer de próstata. Participación en FB o Instagram.

Información sobre Jeunes locales.

Organisiert vom Conseil Citoyen Jeunes (CCJ) im Rahmen des Blauen Novembers, der Kampagne zur

prävention von Prostatakrebs. Teilnahme über FB oder Instagram.

Infos Local Jeunes.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Andernos-les-Bains