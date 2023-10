Cap 33 / Cap 33 Juniors Andernos-les-Bains, 23 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

CAP33 pour les + de 15 ans et les juniors dès 10 ans !

Du sport sous toutes ses formes et de découverte de l’environnement pour une pratique familiale ou individuelle!

Des animations pendant les vacances d’automne!.

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



CAP33 for over 15s and juniors aged 10 and over!

Sport in all its forms and environmental discovery for families and individuals!

Activities during the autumn vacations!

CAP33 para mayores de 15 años y jóvenes a partir de 10 años

El deporte en todas sus formas y el descubrimiento del medio ambiente en familia o individualmente

Actividades durante las vacaciones de otoño

CAP33 für Jugendliche ab 15 Jahren und Junioren ab 10 Jahren!

Sport in all seinen Formen und Entdeckung der Umwelt für Familien oder Einzelpersonen!

Animationen während der Herbstferien!

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Andernos-les-Bains