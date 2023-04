Exposition d’Orchidées Esplanade du Broustic, 13 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Pour les amateurs de jolies fleurs, une belle balade au milieu de 3000 Orchidées dans la salle du Broustic au centre ville, l’occasion de partager sur la culture des Orchidées !

Entrée libre de 9h à 19h..

2023-10-13 à ; fin : 2023-10-15 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For lovers of beautiful flowers, a beautiful walk in the middle of 3000 Orchids in the hall of Broustic in the city center, the opportunity to share on the culture of Orchids!

Free entrance from 9am to 7pm.

Para los amantes de las bellas flores, un hermoso paseo en medio de 3000 Orquídeas en la sala Broustic del centro de la ciudad, ¡la oportunidad de compartir sobre la cultura de las Orquídeas!

Entrada gratuita de 9h a 19h.

Für Liebhaber hübscher Blumen gibt es einen schönen Spaziergang inmitten von 3000 Orchideen im Broustic-Saal im Stadtzentrum, eine Gelegenheit, sich über die Kultur der Orchideen auszutauschen!

Freier Eintritt von 9 bis 19 Uhr.

