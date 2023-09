Journées France-services Andernos-les-Bains, 3 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Pour un accompagnement au quotidien dans vos démarches administratives

– stand au marché de plein air les vendredis 6 et 13 octobre

– ateliers numériques du mardi 3 au jeudi 12 octobre de 14h00 à 16h00, à la Médiathèque Andrée Chedid.

Accès gratuit.

Information et inscription via le mail andernos@france-services.gouv.fr ou au 05.35.07.00.25

Retrouvez le détail des ateliers sur www.andernos.fr.

2023-10-03 fin : 2023-10-14 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For day-to-day support with your administrative formalities

– stand at the open-air market on Fridays October 6 and 13

– digital workshops from Tuesday October 3 to Thursday October 12, from 2:00 to 4:00 pm, at the Médiathèque Andrée Chedid.

Free access.

Information and registration via andernos@france-services.gouv.fr or 05.35.07.00.25

Details of workshops at www.andernos.fr

Para apoyarle en sus gestiones administrativas cotidianas

– stand en el mercado al aire libre los viernes 6 y 13 de octubre

– talleres digitales del martes 3 al jueves 12 de octubre, de 14.00 a 16.00 h, en la Médiathèque Andrée Chedid.

Entrada gratuita.

Información e inscripciones por correo electrónico andernos@france-services.gouv.fr o 05.35.07.00.25

Detalles de los talleres en www.andernos.fr

Für eine tägliche Begleitung bei Ihren Behördengängen

– stand auf dem Freiluftmarkt am Freitag, den 6. und 13. Oktober

– digitale Workshops von Dienstag, den 3. bis Donnerstag, den 12. Oktober von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Mediathek Andrée Chedid.

Der Zugang ist kostenlos.

Informationen und Anmeldung über die Mail andernos@france-services.gouv.fr oder unter 05.35.07.00.25

Einzelheiten zu den Workshops finden Sie auf www.andernos.fr

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Andernos-les-Bains