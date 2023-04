Les chants des montagnes corses Boulevard de la Plage, 11 août 2023, Andernos-les-Bains.

Le groupe vocal Core Corsu, connu pour ces fameux chants des villages de la montagne corse, montre le côté convivial, chaleureux, méditerranéen de son île.

Leurs voix s’élèvent “a cappella”, pour le plaisir de tous. Ils chantent l’âme de la Corse, et notamment la “Paghjella”, chant emblématique avec ces voix qui s’enchevêtrent, fusionnent, et dont s’échappent ces sons si particuliers. Un moment de grâce !.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Boulevard de la Plage Eglise St Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The vocal group Core Corsu, known for its famous songs from the villages of the Corsican mountains, shows the friendly, warm, Mediterranean side of its island.

Their voices rise up a cappella, for the pleasure of all. They sing the soul of Corsica, and in particular the ?Paghjella?, emblematic song with these voices which are entangled, merge, and from which escape these so particular sounds. A moment of grace!

El grupo vocal Core Corsu, conocido por sus famosas canciones de pueblo de las montañas corsas, muestra el lado amable, cálido y mediterráneo de su isla.

Sus voces se elevan a capella, para el placer de todos. Cantan el alma de Córcega, y en particular la « Paghjella », una canción emblemática con estas voces que se entrelazan, se funden y de las que escapan estos sonidos tan particulares. ¡Un momento de gracia!

Die Vokalgruppe Core Corsu, die für diese berühmten Gesänge aus den korsischen Bergdörfern bekannt ist, zeigt die freundliche, warme, mediterrane Seite ihrer Insel.

Ihre Stimmen erheben sich « a cappella », um alle zu erfreuen. Sie singen die Seele Korsikas, insbesondere die « Paghjella », ein emblematischer Gesang mit Stimmen, die sich ineinander verflechten, verschmelzen und aus denen diese ganz besonderen Klänge entweichen. Ein Moment der Gnade!

