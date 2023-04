Exposition de Dominique Le Maguer, Serge Roubichou et Chantal Derrien 14 avenue Pasteur, 9 août 2023, Andernos-les-Bains.

Venez admirer les peintures de Dominique Le Maguer, les peintures, aquarelles et encres de Serge Roubichou et les peintures acryliques de Chantal Derrien dans les 3 salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes)..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-15 . .

14 avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the paintings of Dominique Le Maguer, the paintings, watercolors and inks of Serge Roubichou and the acrylic paintings of Chantal Derrien in the 3 rooms of the Maison Louis David located in the city center and surrounded by a beautiful park and garden.

Free entrance (schedules at the discretion of the artists).

Venga a admirar los cuadros de Dominique Le Maguer, las pinturas, acuarelas y tintas de Serge Roubichou y los acrílicos de Chantal Derrien en las 3 salas de la Maison Louis David, situada en el centro de la ciudad y rodeada de un hermoso parque y jardín.

Entrada gratuita (horarios a discreción de los artistas).

Bewundern Sie die Gemälde von Dominique Le Maguer, die Gemälde, Aquarelle und Tuschen von Serge Roubichou und die Acrylgemälde von Chantal Derrien in den 3 Sälen des Maison Louis David, das im Stadtzentrum liegt und von einem schönen Park und Garten umgeben ist.

Eintritt frei (Öffnungszeiten nach Ermessen der Künstler).

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Andernos-les-Bains