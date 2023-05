Tournée d’été 100% Gironde avec France Bleu Gironde, 31 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Présentation du territoire girondin, des sports, loisirs, animations culturelles de l’été et des ses espaces naturels sensibles à explorer, accessibles à toutes et tous. Organisé par le Département avec France Bleu Gironde. Direct, musique, animations…! Fil rouge de la Tournée 100% Gironde et de CAP33 Tour.

Ouvert à tous. Info CAP 33 05 56 82 02 47..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the Gironde region, its sports, leisure and cultural activities for the summer, and its sensitive natural areas to explore, accessible to all. Organized by the Département with France Bleu Gironde. Live, music, entertainment…! Main theme of the 100% Gironde Tour and CAP33 Tour.

Open to all. Info CAP 33 05 56 82 02 47.

Una presentación de la región de la Gironda, de sus actividades deportivas, lúdicas y culturales para este verano y de sus espacios naturales sensibles para explorar, accesibles a todos. Organizado por el Département con France Bleu Gironde. Vida, música, entretenimiento.. La espina dorsal del Tour 100% Gironde y del Tour CAP33.

Abierto a todos. Información CAP 33 05 56 82 02 47.

Vorstellung des Gebiets Gironde, der Sport-, Freizeit- und Kulturangebote des Sommers und seiner sensiblen Naturräume, die es zu erkunden gilt und die für alle zugänglich sind. Organisiert vom Département in Zusammenarbeit mit France Bleu Gironde. Direkt, Musik, Animationen…! Leitmotiv der Tournée 100% Gironde und der CAP33 Tour.

Für alle zugänglich. Info CAP 33 05 56 82 02 47.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Andernos-les-Bains