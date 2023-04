Fête du port du Bétey, 13 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Animation festive avec des concerts et de la restauration sur le port du Bétey organisé par le Comité de Jumelage espagnol Andernos Segorbe..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-15 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festive animation with concerts and restoration on the port of Bétey organized by the Spanish Committee of Twinning Andernos Segorbe.

Animación festiva con conciertos y restauración en el puerto de Bétey organizada por el Comité de Hermanamiento Español Andernos Segorbe.

Festliche Unterhaltung mit Konzerten und Essen am Hafen von Bétey, organisiert vom spanischen Partnerschaftskomitee Andernos Segorbe.

Mise à jour le 2023-03-18 par OT Andernos-les-Bains