Balade en paddle Avenue du Bétey, 4 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Envie de profiter du calme du plan d’eau du bassin d’Arcachon? Rendez-vous plage du Bétey , côté port, pour une balade en paddle d’1 heure 30 avec Mickaël jusqu’au port ostréicole!

A partir de 12 ans..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . EUR.

Avenue du Bétey Plage du Bétey

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to enjoy the calm of the Arcachon basin? Go to the beach of Bétey, on the harbor side, for a 1 hour and a half paddle ride with Mickaël to the oyster harbor!

From 12 years old.

¿Quieres disfrutar de la calma de la cuenca de Arcachon? Acércate a la playa de Bétey, a babor, para dar un paseo a remo de 1h30 con Mickaël hasta el puerto de las ostras

A partir de 12 años.

Möchten Sie die Ruhe des Wassers im Bassin d’Arcachon genießen? Wir treffen uns am Strand von Bétey auf der Hafenseite zu einer 1,5-stündigen Paddeltour mit Mickaël bis zum Austernhafen!

Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Andernos-les-Bains