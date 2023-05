Cap 33 / Cap 33 Juniors, 3 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

CAP33 pour les + de 15 ans et les juniors dès 10 ans !

est une opération impulsée par le Conseil Départemental de la Gironde et mise en place par la ville d’Andernos les Bains .

Du sport sous toutes ses formes et de découverte de l’environnement pour une pratique familiale ou individuelle!.

2023-07-03 à ; fin : 2023-08-31 . .

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



CAP33 for the + of 15 years old and the juniors from 10 years old !

is an operation impelled by the Conseil Départemental de la Gironde and set up by the city of Andernos les Bains.

Sport in all its forms and discovery of the environment for a family or individual practice!

¡CAP33 para mayores de 15 años y juniors a partir de 10 años !

cAP33 es una operación promovida por el Conseil Départemental de la Gironde y puesta en marcha por la ciudad de Andernos les Bains.

¡El deporte en todas sus formas y el descubrimiento del entorno para una práctica familiar o individual!

CAP33 für Jugendliche ab 15 Jahren und Junioren ab 10 Jahren!

ist eine Aktion, die vom Conseil Départemental de la Gironde angeregt und von der Stadt Andernos les Bains durchgeführt wird.

Sport in all seinen Formen und Entdeckung der Umwelt für Familien oder Einzelpersonen!

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains