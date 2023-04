Concert des ensembles de l’école de musique Esplanade du Broustic, 24 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Plus de 60 musiciens de l’école de musique seront sur scène dans la salle du Broustic du centre ville et interprèteront tous styles de musique!

Accès libre..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



More than 60 musicians from the music school will be on stage in the Broustic hall in the city center and will perform all styles of music!

Free access.

Más de 60 músicos de la escuela de música se subirán al escenario de la sala Broustic, en el centro de la ciudad, e interpretarán todos los estilos musicales

Acceso gratuito.

Mehr als 60 Musiker der Musikschule werden im Broustic-Saal im Stadtzentrum auf der Bühne stehen und alle Musikstile spielen!

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains