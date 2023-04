Conférence « Les Wayanas » Esplanade du Broustic, 15 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Les Wayanas, un peuple entre deux mondes !

Film et débat par Gérard Migeon, enseignant en histoire-géographie, conservateur en archéologie à la DRAC Aquitaine.

Cette conférence est proposée par l’Université Temps Libre d’Andernos..

2023-06-15

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Wayanas, a people between two worlds!

Film and debate by Gérard Migeon, history-geography teacher, archaeology curator at the DRAC Aquitaine.

This conference is proposed by the Université Temps Libre of Andernos.

Los Wayana, ¡un pueblo entre dos mundos!

Película y debate a cargo de Gérard Migeon, profesor de historia-geografía, conservador de arqueología en la DRAC de Aquitania.

Esta conferencia está propuesta por la Université Temps Libre de Andernos.

Die Wayanas, ein Volk zwischen zwei Welten!

Film und Diskussion von Gérard Migeon, Lehrer für Geschichte und Geografie, Konservator für Archäologie bei der DRAC Aquitaine.

Diese Konferenz wird von der Université Temps Libre d’Andernos angeboten.

