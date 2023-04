Spectacle de chansons de la Voice Academy Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Spectacle de chansons de la Voice Academy Esplanade du Broustic, 9 juin 2023, Andernos-les-Bains. Les plus belles chansons interprétées par les chanteurs de la Voice Academy..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The most beautiful songs performed by the Voice Academy singers. Las canciones más bonitas interpretadas por los cantantes de la Academia de la Voz. Die schönsten Lieder, die von den Sängern der Voice Academy interpretiert wurden. Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Esplanade du Broustic Adresse Esplanade du Broustic Salle du Broustic Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde Lieu Ville Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains

Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Spectacle de chansons de la Voice Academy Esplanade du Broustic 2023-06-09 was last modified: by Spectacle de chansons de la Voice Academy Esplanade du Broustic Esplanade du Broustic 9 juin 2023 Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde