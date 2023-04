One man show « Enfin » de Gérémy Crédeville 32 Avenue de Bordeaux, 8 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant !

Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance, Gérémy Crédeville va enfin se dévoiler, caché jusqu’ici derrière le personnage de son spectacle « Parfait et Modeste ».

Aujourd’hui, il assume les échecs, les ratés et les presque !

Durée : 1h20.

A partir de 14 ans..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

32 Avenue de Bordeaux Théâtre de la Dolce Vita

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



What if succeeding was failing? Behind this title of a personal development book lies a jubilant show with a frantic rhythm. Take a breath before coming, you won’t have time for it!

In an absurd style, sometimes trashy, but always with elegance, Gérémy Crédeville will finally reveal himself, hidden until now behind the character of his show « Perfect and Modest ».

Today, he assumes the failures, the misses and the almost!

Duration: 1h20.

From 14 years old.

¿Y si el éxito significara fracaso? Tras el título de un libro de autoayuda se esconde un espectáculo trepidante y jubiloso. Tómese un respiro antes de venir, ¡no tendrá tiempo durante!

En un estilo absurdo, a veces ramplón, pero siempre elegante, Gérémy Crédeville se revelará por fin, oculto hasta ahora tras el personaje de su espectáculo « Parfait et Modeste ».

Hoy se enfrenta a los fracasos, los fallos y los ¡casi!

Duración: 1 hora y 20 minutos.

A partir de 14 años.

Was, wenn Erfolg Scheitern bedeutet? Hinter diesem Titel eines Selbsthilfebuches verbirgt sich eine jubelnde Show mit rasantem Tempo. Atmen Sie durch, bevor Sie kommen, denn währenddessen haben Sie keine Zeit!

In einem absurden, manchmal trashigen, aber immer eleganten Stil wird sich Gérémy Crédeville endlich enthüllen, der sich bislang hinter der Figur seiner Show « Parfait et Modeste » versteckt hat.

Heute steht er zu seinen Misserfolgen, Fehlschlägen und Beinahe-Fällen!

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.

Ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Andernos-les-Bains