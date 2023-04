Balade en kayak de mer Port ostréicole, 6 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Au départ du port ostréicole, Dorian vous emmène pour une balade atypique de 2h qui vous fera découvrir la richesse et la sérénité des lieux.

Se présenter 10 minutes avant à la cale aux bateaux près de l’église St Eloi sur le port ostréicole..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

Port ostréicole cale à bateaux près de l’église st Eloi

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Starting from the oyster harbor, Dorian will take you on an atypical 2-hour walk that will make you discover the richness and serenity of the place.

Please arrive 10 minutes before at the boat slip near the St Eloi church on the oyster port.

Partiendo del puerto de las ostras, Dorian le llevará en un insólito paseo de 2 horas para descubrir la riqueza y la serenidad de la zona.

Preséntese 10 minutos antes en el embarcadero, cerca de la iglesia de San Eloy, en el puerto de las ostras.

Vom Austernhafen aus nimmt Sie Dorian mit auf eine zweistündige atypische Wanderung, bei der Sie den Reichtum und die Gelassenheit des Ortes entdecken können.

Melden Sie sich 10 Minuten vorher am Bootssteg neben der Kirche St. Eloi am Austernhafen.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains