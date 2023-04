Exposition de Patricia Duprat, Claude Imbert et Evelia Lopez Mouny 14 Avenue Pasteur, 24 mai 2023, Andernos-les-Bains.

Venez admirer les encres de Patricia Duprat, les peintures de Claude Imbert et les retables gothiques et byzantins d’Evelia Lopez Mouny dans les salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Accès libre et gratuit dans le respect des règles sanitaires de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes)..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-30

14 Avenue Pasteur Maison Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and admire Patricia Duprat’s inks, Claude Imbert’s paintings and Evelia Lopez Mouny’s Gothic and Byzantine altarpieces in the rooms of the Maison Louis David located in the city center and surrounded by a beautiful park and garden.

Free access in the respect of the sanitary rules from 10:30 am to 12 am and from 3 pm to 6 pm (schedules at the discretion of the artists).

Venga a admirar las tintas de Patricia Duprat, las pinturas de Claude Imbert y los retablos góticos y bizantinos de Evelia Lopez Mouny en las salas de la Maison Louis David, situada en el centro de la ciudad y rodeada de un hermoso parque y jardín.

Acceso libre respetando las normas sanitarias de 10.30 h a 12 h y de 15 h a 18 h (horarios a discreción de los artistas).

Bewundern Sie die Tuschezeichnungen von Patricia Duprat, die Gemälde von Claude Imbert und die gotischen und byzantinischen Altarbilder von Evelia Lopez Mouny in den Räumen des Maison Louis David, das im Stadtzentrum liegt und von einem schönen Park und Garten umgeben ist.

Freier Zugang unter Beachtung der Gesundheitsvorschriften von 10:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr (die Zeiten liegen im Ermessen der Künstler).

