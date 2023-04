Conférence « la commune de Paris, une tragédie franco-française » Esplanade du Broustic, 15 mai 2023, Andernos-les-Bains.

La commune de Paris, une tragédie franco-française du 18 mars au 28 mai 1871 par Frédéric Bidouze, historien universitaire, auteur et éditeur.

Organisée par l’Université du temps libre d’Andernos..

2023-05-15 à ; fin : 2023-05-15 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Paris Commune, a Franco-French tragedy from March 18 to May 28, 1871 by Frédéric Bidouze, university historian, author and editor.

Organized by the Université du temps libre of Andernos.

La Comuna de París, tragedia franco-francesa del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 por Frédéric Bidouze, historiador universitario, escritor y editor.

Organizado por la Université du temps libre d’Andernos.

Die Pariser Kommune, eine französisch-französische Tragödie vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 von Frédéric Bidouze, Universitätshistoriker, Autor und Herausgeber.

Organisiert von der Université du temps libre d’Andernos.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains