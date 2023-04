Stage de savates Avenue Pierre de Coubertin, 14 mai 2023, Andernos-les-Bains.

Stage de découverte et perfectionnement des disciplines associées à la Savate boxe Française dès 7 ans..

2023-05-14

Avenue Pierre de Coubertin Salle des sports

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discovery and improvement course in disciplines associated with Savate boxe Française from 7 years old.

Curso para descubrir y perfeccionar las disciplinas asociadas al Savate boxe Française a partir de 7 años.

Lehrgang zur Entdeckung und Perfektionierung der mit Savate boxe Française verbundenen Disziplinen ab 7 Jahren.

