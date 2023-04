Compétition Athlétisme pour les benjamins Avenue Pierre de Coubertin, 13 mai 2023, Andernos-les-Bains.

Compétition d’athlétisme pour les benjamins proposé par Athlétisme Nord Bassin au complexe Jacques Rosazza. Venez nombreux les soutenir !.

2023-05-13

Avenue Pierre de Coubertin Complexe sportif Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Track and field competition for the youngest children proposed by Athlétisme Nord Bassin at the Jacques Rosazza complex. Come and support them !

Competición de atletismo para los benjamines propuesta por Athlétisme Nord Bassin en el complejo Jacques Rosazza. ¡Venga a apoyarles!

Leichtathletik-Wettkampf für die Jüngsten, angeboten von Athlétisme Nord Bassin im Jacques Rosazza-Komplex. Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie sie!

