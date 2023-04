Journée de sensibilisation Sécurité routière pour les jeunes Esplanade du Broustic, 6 mai 2023, Andernos-les-Bains.

journée sensibilisation à la sécurité routière !

Sensibiliser aux risques routiers grâce à des ateliers de sécurité routière avec des méthodes impactantes des solutions de prévention routière aussi bien pédagogiques que ludiques.

Proposée par le Local Jeunes d’Andernos..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



road safety awareness day!

Raising awareness of road risks through road safety workshops with impactful methods of road prevention solutions both educational and fun.

Proposed by the Local Jeunes of Andernos.

jornada de sensibilización sobre seguridad vial

Sensibilización sobre los riesgos viales a través de talleres de seguridad vial con métodos impactantes de soluciones de prevención vial a la vez educativas y divertidas.

Propuesto por la asociación local Jeunes d’Andernos.

tag zur Sensibilisierung für die Verkehrssicherheit!

Sensibilisierung für Risiken im Straßenverkehr durch Workshops zur Verkehrssicherheit mit einflussreichen Methoden Lösungen zur Verkehrsprävention, die sowohl pädagogisch als auch spielerisch sind.

Angeboten vom Local Jeunes d’Andernos.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Andernos-les-Bains